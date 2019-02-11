شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يهاجم «جدو» بسبب تغريدة «الولاء لا يُباع ويشترى».. ومهاجم الأهلي السابق يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أثارت تغريدة نشرها محمد ناجي «جدو»، مهاجم المنتخب الوطني السابق ولاعب الجونة الحالي، على حسابه بموقع «تويتر» نقاش ساخن وهجوم من جانب الكاتب والسيناريست مدحت العدل، قال فيها اللاعب: «علّمهم يا تاريخ أن الكذب لا يدوم وأن الولاء لا يُباع ويشترى؛ وأن الوفاء شيمةٌ لن يستوعبها عابد الدولار».

وعلق «العدل» على التغريدة قائلًا: «يا حاج دا أنت بعت اتحاد إسكندرية ووقعت للزمالك ولما شفت فلوس الأهلي أكتر حولت ع الأهلي.. وبتقول ولاء.. لقد أمتهنتم كل معاني الكلمات، الفساد أصبح شطارة والسرقة والفهلوة قاموس»، ليرد «جدو»: «ياحاج مدحت أولا فلوس الزمالك كانت أكثر من الأهلي ثانيًا أنا مبعتش الاتحاد خالص، الاتحاد خد ٧ ملايين واتنين لاعبية من الأهلي وانتو كنتو عايزينى أبيعه واسأل حاج محمد مصيلحي.. ثالثًا أنا مش قصدى أصلا أي حاجة بالتويتة دي مش عارف سخنت ليه ولا اللى على راْسه بطحة».

وفي العام 2010، انتقل جدو القادم من الاتحاد السكندري إلى الأهلي بعقد قيمته 7 ملايين جنيه، بعد صدام شديد مع الزمالك الذي قال إنه وقع للقلعة البيضاء مقابل 30 مليون جنيه. وآنذاك وقع اتحاد الكرة غرامة قيمتها 2.2 مليون جنيه على اللاعب بعد تظلم الزمالك، إلا أنه في نهاية الأمر تمكن من اللعب في صفوف الأهلي.

والليلة الماضية، احتل وسم «جمهور الأهلي لا يخضع للمال»، قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا في تويتر على مستوى مصر، ليأخذ الصدارة من هاشتاج «جمهور الأهلي آسف يا تركي» الذي تبيَن فيما بعد أنه وسم موجَه بدعم من عدد من جماهير نادي الزمالك.

في غضون ذلك، وجه تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، انتقادات إلى مسؤولي الأهلي بعد إعلان انسحابه من البطولة العربية، اعتراضًا على ما اعتبروه إساءات مُتكررة من رئيس الاتحاد.

وكتب آل الشيخ، تدوينة احتوت العديد من الأخطاء الإملائية في صفحته على فيس بوك: « هوا ماشاء الله لسى فاييقن ان فيه هجوم واساءه ليكم من رئيس الاتحاد العربي

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