ضربة موجعة للأهلي المصري قبل مباراته في دوري أبطال أفريقيا

تعرض ​محمد الشناوي​، حارس مرمى نادي ​الأهلي المصري​، إلى إصابة بسيطة في قدمه اليُمنى بعد نهاية تدريبات الفريق الذي أُقيم مساء امس الأحد، على ملعب جيم خانا بالعاصمة التنزانية، في دار السلام.

وخضع الشناوي إلى فحص طبي من قِبل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، والذي أكّد على تعافي الحارس، وتعرضه فقط إلى مجرد كدمة بسيطة، لن تمنعه من المشاركة في مران غدٍ، بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.