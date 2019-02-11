آس: برشلونة يتراجع.. ورعب يتملكه من ريال مدريد

تحدثت صحيفة آس في غلافها الرئيسي الأثنين 11 شباط 2019 عن سقوط نادي ​برشلونة​ في فخ التعادل السلبي في المباراة التي جمعته على ملعب ​سان ماميس​ أمام ​أتلتيك بيلباو​ ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإسباني، واستعانت بالعناوين التالية:

ريال مدريد على بعد 6 نقاط بعد تعادل برشلونة

​تير شتيغن​ كان الأفضل.. وميسي لم يتألق

هدف ​موراتا​ لم يكن تسللاً.. وفقا للخبير التحكيمي لـ«آس»

فالفيردي: كانت مباراة صعبة جداً منذ بدايتها

جماهير آياكس تستعد لمباراة ريال مدريد