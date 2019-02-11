تحدثت صحيفة آس في غلافها الرئيسي الأثنين 11 شباط 2019 عن سقوط نادي برشلونة في فخ التعادل السلبي في المباراة التي جمعته على ملعب سان ماميس أمام أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإسباني، واستعانت بالعناوين التالية:
ريال مدريد على بعد 6 نقاط بعد تعادل برشلونة
تير شتيغن كان الأفضل.. وميسي لم يتألق
هدف موراتا لم يكن تسللاً.. وفقا للخبير التحكيمي لـ«آس»
فالفيردي: كانت مباراة صعبة جداً منذ بدايتها
جماهير آياكس تستعد لمباراة ريال مدريد
كانت هذه تفاصيل خبر آس: برشلونة يتراجع.. ورعب يتملكه من ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.