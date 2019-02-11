لماذا يريد رودريغيز مواجهة ليفربول؟

يقول مهاجم ​بايرن ميونيخ​ ​جيمس رودريغيز​ إنه مستعد لخصم ​دوري أبطال أوروبا​، ​ليفربول​.

وكان جيمس، الذي يلعب في صفوف البافاري على سبيل الاعارة من ​ريال مدريد​، مثيراً للإعجاب في لقاء فوز بايرن على شالكه في نهاية الأسبوع.

وقال لـ"بيلد" بعد المباراة: "اعتقد انني لعبت مباراة جيدة. "أنا حقا أريد مواجهة ليفربول! يجب أن لا ترتكب أخطاء في هذه المباريات.

أعتقد أننا قادرون على جعل ليفربول يعاني. لدينا فريق جيد يمكنه التحرك إذا ما قام بعمل جيد".

وأضاف جيمس: "خطوة بخطوة، أشعر بتحسن. من مباراة إلى أخرى، أنا الآن أظهر المزيد من الجودة. ولكن يمكنني القيام بالمزيد".