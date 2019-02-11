برشلونة يراقب عمل كوتينيو

دافع جيليرمو آمور، مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة، عن البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط البلوجرانا، لاسيما وأن الأخير يمر بفترة من أسوأ فترات مسيرته الكروية.

وقال آمور، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت": "من حيث المبدأ، نحن سعداء وسنكون ذلك دائمًا مع كوتينيو، عليه أن يقدم المزيد وسيعطينا ذلك".

وأضاف "متى يشارك كوتينيو، يظهر الجودة التي يمتلكها، يخاطر ويحاول، الجميع يراقب عمله".

وتابع "هناك الكثير المتبقي حتى نهاية هذا الشهر، نحن نعلم أن لدينا أسبوع طويل إلى بلد الوليد وسننظر إلى كل شي بهدوء، لدينا بلد الوليد ثم إشبيلية ثم مدريد".

وأردف "مازلنا نشعر بالتفاؤل، وسنخرج بأمان من هذه المرحلة".

وختم "عندما كان ريال مدريد خلف أتلتيكو، كنا نعتبره منافسًا مهمًا، ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة، ستزداد المزايا والفارق".

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الليجا، برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر برشلونة صاحب الـ51 نقطة، فيما تراجع أتلتيكو مدريد بعد هزيمته بالديربي للمركز الثالث برصيد 44 نقطة.