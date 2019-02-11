شكرا لقرائتكم شيلونجو بعد عودة الدراويش للبطولة الإفريقية : سنقاتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الناميبى شيلونجو مهاجم نادى الإسماعيلى على عودة فريقه لدورى أبطال أفريقيا قائلا : " سنقاتل من أجل حصد بطاقة التأهل لدور الــ8 بدورى أبطال افريقيا بعد العودة ، كرة القدم لا تعترف الا بالجهد والعرق وقرر الاتحاد الافريقى أمس باعادة النادى لاستكمال مشواره بمنافسات بطولة دورى أبطال افريقيا. وأضاف شيلونجو :”هذا القرار أسعدنى كثيرا فطالما ما تمنيت العودة من أجل اثبات جدارتنا بالاستمرار ضمن منافسات البطولة الأقوى فى القارة”. وواصل :”علينا أن نتحلى جميعا بالروح القتالية وخوض المباريات باعتبارها مواجهات نهائية سعيا لتحقيق أقصى استفادة منها”. وأختتم حديثه قائلا :”جميع اللاعبين فى حالة اصرار وشغف كبير وهذا بالتأكيد سيصب بصالح الفريق ،أعلم أن موقفنا بصعب بجدول الترتيب لكن كرة القدم لا تعترف الا بالجهد والعرق والقتال فى الملعب”.

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