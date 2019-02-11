شكرا لقرائتكم جدل ساخن بين جدو والعدل عبر تويتر .. المنتج: أنت بعت الاتحاد.. واللاعب : انتوا اللى خليتونى أبيعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمد ناجي جدو مهاجم الأهلي السابق والجونة الحالي وهداف أمم إفريقيا 2010 في صراع علي تويتر مع مدحت العدل المنتج السينمائي، علي ضوء التغريدة التي كتبها مهاجم الجونة عبر حسابه الرسمي.

البداية كانت مع محمد ناجي جدو الذي كتب تغريدة يدافع فيها عن ناديه السابق، " علّمهم يا تاريخ أن الكذب لا يدوم.. وأن الولاء لا يُباع ويشترى.. وأن الوفاء شيمةٌ لن يستوعبها عابد الدولار".

ليرد عليه المنتج السينمائي المعروف بانتمائه للزمالك قائلا، " يا حاج دا أنت بعت إتحاد إسكندرية ووقعت للزمالك ولما شفت فلوس الأهلي أكتر حولت ع الأهلي .. وبتقول ولاء .. لقد أمتهنتم كل معاني الكلمات الفساد أصبح شطارة والسرقة والفهلوة قاموس".

ويأتي رد جدو علي المنتج السينمائيعنيفا قائلا، " يا حاج مدحت.. اولا فلوس الزمالك كانت اكتر من الاهلى.. ثانيا انا مبعتش الاتحاد خالص الاتحاد خد ٧ مليون و اتنين لاعبيه من الاهلى و انتو كنتو عايزينى أبيعه واسأل حج محمد مصيلحى!.. ثالثا انا مش قصدى اصلا اى حاجة بالتويتة دي مش عارف سخنت ليه ولا اللى على راْسه بطحة !!!".