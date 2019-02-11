شكرا لقرائتكم الأهلي يطالب بدخول الجالية المصرية لمباراة سيمبا بجواز السفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا طلب من مسئولي سيمبا التنزاني السماح للجالية المصرية في تنزانيا بدخول لقاء الأهلي وسيمبا بجواز السفر.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غداً ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.

وطلب مرتجي أن تكون المعاملة بالمثل بين الناديين لاسيما أن الأهلي أقبل على نفس الخطوة في لقاء الفريقين معا في الجولة السابقة ببرج العرب والتي انتهت بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

كما طلب مرتجي ضرورة تخصيص مدرج للجالية المصرية في ملعب المباراة مثلما كان الحال لجماهير سيمبا في ملعب برج العرب بالإسكندرية.