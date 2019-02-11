شكرا لقرائتكم لاسارتي يتحدث عن رحلة حصد النقاط وصعوبة "سيمبا" بدار السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عن ثقته في فوز فريقه على سيما غداً ، موضحاً أن الاهلي سافر إلى تنزانيا من أجل الفوز على نظيره سيمبا التنزاني والعودة بالثلاث نقاط للقاهرة لمواصلة رحلة الفوز باللقب الافريقي.

وأضاف لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني أن فريقه يلعب عددا كبيرا من المباريات بشكل مضغوط في الوقت الحالي لكنه يسعى لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط سواء في بطولة الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الاهلي مع سيمبا في الثالثة عصر غداً،الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وأشار المدير الفني الأورجواياني أن هدف فريقه دائما هو الفوز وبالتالي فإن لقاء الغد أمام سيمبا سيكون مختلف تماما عن لقاء الجولة السابقة الذي انتهى بفوز فريقه بخمسة أهداف نظيفة لأن المباراة السابقة انتهت وأصبحت ماضيا وأمامنا مواجهة في الحاضر نعمل على الفوز بها.

وعن سر تفوق الأهلي بخماسية في الجولة السابقة قال لاسارتي أن الهدف المبكر الذي أحرزه فريقه أثر على استراتيجية الفريق التنزاني ونجح لاعبوا الأهلي في حسم الشوط الأول بعدد مميز من الأهداف لكن الأمور لن تكون سهلة في دار السلام حيث سيواجه نفس الفريق ولكن على ملعبه ووسط جماهيره وفي ظل أجواء تعود عليها موضحا أن الأجواء يكون لها تأثير في كرة القدم مثل إرتفاع درجة الحراراة والرطوبة وسقوط الأمطار لكن الأهلي سيكون جاهزا لكل ذلك لأنها أمور تحدث كثيرا في كرة القدم.

وعن غياب بعض اللاعبين عن مباراة الغد أكد لاسارتي أن فريقه يلعب مباريات بشكل مضغوط وهو ما قد يكون سببا في غياب بعض اللاعبين بفريقه عن المباريات بسبب الإصابة لكن هناك لاعبين آخرين في نفس المركز حيث يؤدي كل لاعب على مستوى عالي لا يقل عن زميله.

وقال لاسارتي أن استرتيجية فريقه قي دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هي جمع أكبر عدد ممكن من النقاط سواء كان داخل مصر أو خارجها لأن كرة القدم لا تنتظر أحد وبالتالي لن يفكر فقط في الفوز خلال المباريات التي تقام على ملعبه بل يفكر في الفوز في كل اللقاءات وفي حالة عدم تحقيق الفوز خارج الديار فإن الواقع تكون أكبر لتحقيق الفوز داخل مصر.