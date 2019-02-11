شكرا لقرائتكم طاقم حكام أوروبي لمباراة بيراميدز وسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إستقدام طاقم حكام أوربى لمباراة بيراميدز وسموحة فى الأسبوع الـ22 بالدورى، والمحدد لها الخميس المقبل. وخاطبت لجنة الحكام أكثر من اتحاد أوربى لكرة القدم، لترشيح حكام من أوربا للمباراة المرتقبة، بناء على طلب بيراميدز. يذكر أن بيراميدز طلب حكام عرب وأوربيين لكل مبارياته فى الدورى.

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