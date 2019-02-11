شكرا لقرائتكم مفارقة.. عضو مجلس إدارة سيمبا "مشجع أهلاوي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مفارقة طريفة أعلن مصلح الرواحي عضو مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني أنه من مُشجعي النادي الاهلي الكبار ، مؤكداً على أن الاهلي هو عملاق القارة الافريقية وله شعبية كبيرة في أفريقيا والدول العربية والخليج.

ويُعد مصلح الرواحي واحداً من أهم وأقدم أعضاء مجلس إدارة نادي سيمبا منذ سنوات طويلة وهو يمتلك الجنسية العمانية ويُقيم في تنزانيا منذ سنوات طويلة.

وأوضح الرواحي في تصريح خاص أنه من عُشاق الأهلي ويتابع أخباره بشكل مُستمر خاصة وأن الاهلي له مُتابعين بالملايين خارج مصر ، مؤكداً أن فريق سيمبا محظوظ باللعب في نفس مجموعة الاهلي مُتمنياً التوفيق للناديين في مباراة اليوم بدار السلام .

وشدد الرواحي على أن الاهلي يملك دائماً كل مقومات النجاح من إدارة قوية وجمهور غفير ولاعبين على مستوى عال من الكفاءة والقدرات العالية وهذه كلها مؤهلات تساعد الأهلي علي التتويج باللقب الأفريقي.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غداً ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.