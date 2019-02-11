شكرا لقرائتكم 60 ألف مُشجع "سعة" استاد دار السلام قبل مواجهة الأهلي وسيمبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتسّع الملعب الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام لـ60 ألف مُشجع وهي السعة الرسمية للإستاد الذى سيستضيف مباراة الأهلي و"سيمبا" التنزاني في الثالثة عصر غداً ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا. وحسب تأكيدات مسئولو سيمبا لبعثة الأهلي فإن المقصورة الرئيسية للإستاد الوطني بدار السلام تشهد حالياً عملية إصلاحات لذا سيتم تخصيص كراسي لكبار الزوار على جانبي المقصورة يميناً وشمالاً. ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.

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