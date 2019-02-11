شكرا لقرائتكم الأهلي: قادرون على مواجهة صعوبات رحلة تنزانيا للعودة بـ3 نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا أوضح أن رحلة الفريق من القاهرة إلى دار السلام لم تكن سهلة على الإطلاق بسبب توقيتها لكن في نفس الوقت فإن الجهاز الفني واللاعبين إعتادوا على مثل هذه المواقف في القارة السمراء.

وأشار إلى أن الأهلي يخوض عدد كبير من المباريات في وقت قصير لكن ذلك لا يثني أي فرد في البعثة عن الرغبة في تحقيق الفوز على سيمبا التنزاني.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غداً ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.

وأشاد مرتجي إلى التعاون الكبير من جانب السفارة المصرية في تنزانيا بداية من محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا والسكرتير أحمد الغول وطاقم السفارة بشأن ترتيبات وصول البعثة وفندق الإقامة وملعب التدريب وكذلك كل ما يتعلق بمباراة سيمبا التنزاني غدا الثلاثاء وهذا ليس جديداً على الخارجية المصرية الداعمة للنادي الأهلي في كل دولة يزورها.

وأشار رئيس بعثة الأهلي في تنزانيا إلى أن الجميع يعمل من أجل العودة بالثلاث نقاط لضمان التأهل للدور التالي وقال مرتجي أن الأهلي دائما بعمل بإحترافية شديدة حيث قام سمير عدلي المدير الإدارة بالسفر إلى تنزانيا قبل البعثة للوقوف بشكل واقعي على كافة الترتيبات التي تم الاتفاق عليها مع السفارة المصرية.

وأضاف مرتجي أن هناك حالة من التركيز تظهر على الجميع من أجل الفوز باللقب الأفريقي الذي يعد البطولة الأغلى لجماهير الأهلي لاسيما أن التوفيق غاب عن الأهلي في آخر نسختين من البطولة لذلك فإن الجهاز الفني واللاعبون ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب يعملون على قدم وساق من أجل الحصول على البطولة الأفريقية وتحقيق طموح جماهير الأهلي.

وأضاف عضو مجلس ادارة الأهلي إلى أن نتيجة اللقاء السابق بين الفريقين في الجولة السابقة ببرج العرب وفوز الأهلي بخماسية نظيفة لن يكون له أي تأثير سلبي على لاعبي الأهلي لأنهم يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع كل مباراة على حدة خاصة أنها ضمن دوري المجموعات والهدف هو جمع أكبر عدد ممكن من النقاط لضمان التأهل للدور التالي.

وأشار مرتجي أن سيمبا فريق كبير ويمتلك لاعبين مميزين ومواجهته على أرضه ووسط جمهوره ستكون مختلفة على الإطلاق عن المباراة السابقة ، لكن الاهلي جاهز للفوز والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط من أجل إستكمال رحلة إستعادة اللقب الافريقي.

واختتم مرتجي حديثه أن جماهير الاهلي هي الداعم الرئيسي للنادي خاصة في كرة القدم ووجودها خلف الفريق يمنحه قوة كبيرة على مر العصور.