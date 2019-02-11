شكرا لقرائتكم هدف واحد يفصل صلاح عن تحطيم رقم أسطورة الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي من تحطيم الرقم القياسي المسجل بإسم آلان شيرار مع بلاكبيرن روفرز في التسعينيات وذلك بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسجل محمد صلاح هدفاً في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أول أمس السبت بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح رفع رصيده من الاهداف إلى 49 هدفاً في 62 مباراة خاضها مع ليفربول بمسابقة الدوري الإنجليزي، ويحتاج "الفرعون المصري" لتسجيل هدف وحيد من أجل الوصول إلى الهدف الـ 50.

الرقم القياسي للاعب يصل إلى 50 هدفًا في أقل عدد من المباريات لنادي واحد هو 66 مباراة، وهو الرقم الذي يحمله آلان شيرار مع بلاكبيرن روفرز.

ويتقاسم محمد صلاح حالياً صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.