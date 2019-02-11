شكرا لقرائتكم سويلم للأهلي : "الأمن هو اللي قال مبارياتك من غير جمهور " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن هناك قرار أمني لن يتم تغييره مهما حدث يقضي بإقامة مباريات الأهلي بدون جمهوره وجماهير الأندية المنافسة له . وقال سويلم في تصريحات إذاعية من بين هذه المباريات لقاء الأهلي والزمالك والأهلي والمصري ، مؤكدا أن هناك متربصين يستهدفون الدولة المصرية وتنظيم كأس الأمم الأفريقية ومن ضمن نقاط استهدافهم مباريات الأهلي والزمالك تحديدا حيث هناك نية لإحداث حالة من الفوضى لضرب تنظيم مصر لكأس الامم الأفريقية وهو ما لن يسمح بوقوعه أبدا . وطالب سويلم الأندية بالتعقل ومراعاة المصلحة العليا للوطن على أي اعتبارات أخري .

كانت هذه تفاصيل خبر سويلم للأهلي : "الأمن هو اللي قال مبارياتك من غير جمهور " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.