شكرا لقرائتكم ماذا قال حكم أزمة الأهلى وحرس الحدود فى تحقيقات الجبلاية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع حسن السندبيسى الحكم الخامس فى مباراة الأهلى وحرس الحدود الأخيرة بالدورى المصرى، للتحقيق بمعرفة جمال صدقى المستشار القانونى للجنة الحكام بالجبلاية.

وكشف السندبيسى فى التحقيقات إنه لا يعمل فى أكاديمية النادى الأهلى بالمنوفية وأن النادى الأحمر لا يملك أكاديميات هناك، وأنه يعمل بأكاديمية خاصة ويتواجد فيها أولاده أيضا.

وأوضح السندبيسى أنه ألغى هدف حرس الحدود فى مرمى الأهلى، بداعى أن اللعبة "فاول" على مهاجم الحرس الذى أعاق مدافع القلعة الحمراء ومنع وصوله للكرة، لذا أشار لحكم الساحة محمد معروف بأن اللعبة ليست هدفا ولكن مخالفة على مهاجم الحدود.