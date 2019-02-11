شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلي: العودة لدوري الأبطال تمنحنا دوافع مختلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر أحمد قناوى المدرب العام للإسماعيلى عن سعادته برفع الظلم عن النادى واعادته للمشاركة من جديد ضمن صفوف منافسات بطولة دورى أبطال افريقيا.

كان الإتحاد الأفريقى قد قام بإقصاء النادى بعد عدم اكتمال مباراته ضد الافريقى قبل أن تتم اعادته اثر قبول تظلمه فى جلسة الاستماع أمس بحضور وفد قانونى ضم المستشار محمد الكلية عضو مجلس الإدارة ، أمين الصندوق ونهاد حجاج المستشار القانونى بجانب نصر عزام محامى النادى.

وأضاف :”القرار ينصف النادى الإسماعيلى ويعيد له حقه ، أشكر مجلس الإدارة والإدارة القانونية وكل من ساهم فى خروج هذا القرار بهذا الشكل”.

واستكمل قائلا :”الدوافع باتت الأن مختلفة للاعبين وتصب فى صالح الفريق ، لم يعد هناك أى فرصة للتفريط فى مزيد من النقاط خلال المباريات المتبقية”.

وأتبع مدرب الدراويش :”التأهل قائم بالطبع وهذا هدفنا بشرط اعتبار كل المواجهات المتبقية لقاءات كؤوس”.

واختتم حديثه :”أتمنى من لجنة المسابقات مرعاة ظروف الفريق بعد العودة الأفريقية لتجنب ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة”.