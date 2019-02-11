حجازي على رأس التشكيل المثالي للجولة في "تشامبيونشيب"

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جدة - عمرو شويل إختار موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، أحمد حجازى مدافع منتخب مصر ونادي وست بروميتش ألبيون فى التشكيلة المثالية للجولة الـ 31 من عمر مسابقة دوري الدرجة الاولى الإنجليزي "تشامبيونشيب". وقدم أحمد حجازى عرضاً رائعاً في مباراة ستوك سيتى ووست بروميتش ألبيون التى أقيمت السبت الماضي على ملعب "بريطانيا ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب". وتمكن أحمد حجازى من صناعة هدف وست بروميتش ألبيون الوحيد في المباراة التي إنتهت بخسارة ستوك سيتي بهدف دون مقابل.وأحرز دوايت جايل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 25، بعدما استقبل أحمد حجازى كرة ثابتة لعبت له داخل منطقة الجزاء بتمريرة يسارية لزميله الذى أسكنها فى الشباك. ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب" برصيد 53 نقطة، خلف نوريتش سيتي صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط.

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