شكرا لقرائتكم أتليتكو يتبع طريقة النصراويين في انتقاد قرارات “VAR” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لا يعرف التنافس بين فريق وآخر منطقة جغرافية معينة أو مسابقة بحد ذاتها، بل يستمر حياً مهما كانت وسائل إشعاله، مثلما فعل أتليتكو مدريد عقب مباراته أمام جاره الريال، وهو ما فعله النصراويون أكثر من مرة خلال الموسم الجاري.

وفاجأ حساب أتليتكو مدريد الرسمي متابعيه بإرفاق صورة سقوط البرازيلي فينيسوس جونيور لاعب ريال مدريد في اللقطة التي احتسبها الحكم خافيير فيرنانديز ركلة جزاء عقب العودة إلى تقنية الفيديو، وهو ما رفضه مناصرو النادي العاصمي الأحمر.

وربما بدا هذا الأمر غريباً في الدوري الإسباني، أن يشتكي نادِ من قرار لم يكن في مصلحته، إلا أن هذا الأمر بات شائع الحدوث في السعودية من رؤساء أندية ولاعبين وحتى نجوم سابقين، كلهم استخدموا "تويتر" لانتقاد التقنية التي لم تطفئ شرارات الانتقاد تجاه القرارات التحكيمية.



فقبل تغريدة أتليتكو مدريد بساعات، كان النيجيري أحمد موسى يتابع مباراة الباطن والهلال على بعد 500 كلم من مقر إقامتها، وهي التي شهدت احتساب هدف للفرنسي بافتمبي غوميز في اللحظات الأخيرة، بلقطة احتج عليها أنصار أندية مختلفة أكثر من مشجعي ولاعبي الباطن، نشر النجم النيجيري الدولي صورة للحكم بعد احتساب هدف فوز الهلال مع أيقونة تشير إلى أنه لا يعرف ماذا حدث، وربما تعني تلك الأيقونة أكثر من مجرد التساؤل، قبل أن يحذف التغريدة لاحقاً



أما الفرنسي غوميز فاكتفى في اليوم التالي لتسجيله الهدف الذي أثار الجدل، بتغريدة وكأنه يسخر من بعض الآراء التي قالت بأنه لمس الكرة بيده، وكتب تحت فيديو الهدف: ماذا تعتقدون؟! لمسة يد أو لا.. بالنسبة لي وللحكم ولـ"فار" فهي ليست لمسة يد.. وطبقاً لردودكم فهي ليست لمسة يد، لكن لا مانع من قراءة الآراء الأخرى.



وحتى عقب نهاية مباراة اتحاد جدة والتعاون، خرج محمد نور أسطورة اتحاد جدة بعدة تغريدات غاضبة من الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف، أحد أفضل حكام القارة الصفراء، وكتب: منذ بداية الموسم ونحن نعاني من تقنية الفار، أهدافنا تلغى وركلات الجزاء تلغى وبطاقات حمراء تحتسب علينا وكله بسبب الفار.



ويعتبر سعود آل سويلم رئيس النصر أحد أكبر منتقدي قرارات تقنية الفيديو "فار" عبر عدة تغريدات شن بها هجوماً على حكام الفيديو في مباريات فريقه، وأطلق وسماً مثل #مافي_الفار _طاهر وكذلك #انصاد_الفار ، بل أنه كان يعلق على أحداث تدخلت بها تقنية الفيديو في مباريات غير مباريات فريقه، وتحديداً الغريم التقليدي الهلال، ابتداء من خسارته أمام الحزم بعد تدخل تقنية الفيديو، وحينها كتب: اليوم شفنا غرفة الكنترول في تقنية VAR تتدخل بأمانة وعدل في مباراة الهلال و الحزم، دائم كنت اقول انتبهوا لغرفة الكنترول،،، انتبهوا.





وكذلك تعليقه على ماجد النفيعي رئيس أهلي جدة السابق الذي نشر مقطعاً مرئياً لاصطدام الكرة بيد الفرنسي غوميز مهاجم الهلال في مباراة الفريقين أواخر ديسمبر الماضي والتي انتهت زرقاء 4-3 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.