غولدن ستايت يلعب بالنار وسيكسرز يعيد ليكرز لأرض الواقع

اسماء السيد - حقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في العامين الأخيرين فوزا صعبا على ضيفه ميامي هيت 120-118 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما مني لوس أنجليس ليكرز بخسارة مذلة أمام مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 120-148.

في المباراة الأولى، عانى ووريرز أغلب فترات المباراة بعد بداية كارثية في الربع الأول حيث خسره بفارق 10 نقاط. وعندما يبدأ نجمه ستيفن كوري المباراة بشكل سيء فإن فريقه حتما يعاني.

وسجل صانع ألعاب ووريرز 3 نقاط فقط في الربع الأول الذي تخلف خلاله فريقه بفارق 19 نقطة.

وانتظر غولدن ستايت ووريرز الربع الثاني لإدراك التعادل (51-51) بعد صحوة مشتركة لكوري (15 نقطة) وكيفن دورانت (14 نقطة)، لكن الفريق اضطر إلى المنافسة حتى الثانية الأخيرة أمام ضيفه ميامي الذي يعتبر، حسب الإحصاءات، أفضل خارج قواعده (14 فوزا مقابل 13 خسارة)، من اللعب على أرضه (11 فوزا مقابل 16 خسارة).

وبقي ميامي هيت خطيرا حتى النهاية بفضل جوش ريتشاردسون صاحب 37 نقطة بينها 8 ثلاثيات مسجلا رقما قياسيا شخصيا.

ووجد غولدن ستايت نفسه متخلفا بفارق 3 نقاط (115-118) قبل 50 ثانية من نهاية المباراة بعدما خسر نجمه درايموند غرين الكرة، لكنه نجح في إدراك التعادل بثلاثية لنجمه دورانت كانت الأولى له في تلك الأمسية، قبل أن ينجح داماركوس كازنس في تسجيل رميتين حرتين ليقود فريقه للفوز الخامس عسر في مبارياته الـ16 الأخيرة، والسابع عشر في مبارياته الـ19 الأخيرة.

وأنهى دورانت المباراة كأفضل مسجل برصيد 39 نقطة، وأضاف كلاي طومسون 29 نقطة وكوري 25 نقطة.

وقال دورانت "بدأنا المباراة بشكل سيء، لكننا استعدنا توازننا بشكل تدريجي ، إنه فوز رائع ضد فريق لم يأت من أجل الظهور فقط".

- سيكسرز يذل ليكرز -

لم تساهم عودة "الملك" ليبرون جيمس في صحوة فريقه لوس أنجليس ليكرز.

وخاض جيمس المباراة الخامسة بعد عودته من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها ليلة عيد الميلاد خلال الفوز على غولدن ستايت ووريرز. وخلال فترة غيابه خسر ليكرز 11 مرة مقابل 6 انتصارات. لكن الحصيلة لم تتحسن بعد عودته فمني ليكرز بخسارته الثالثة في 5 مباريات.

فبعد 3 أيام على فوزه الثمين على مضيفه بوسطن سلتيكس 129-128، تعرض ليكرز لخسارة قاسية أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز رغم تألق كايل كوزما، أحد اللاعبين الذين اقترحهم ليكرز على نيو أورليانز بيليكانز في الصفقة التبادلية من أجل ضم نجم الأخيرة أنطوني ديفيس.

وخرج الجناح القوي كوزما (29 عاما) أفضل مسجل في المباراة برصيد 39 نقطة، وأضاف جافالي ماكجي 21 نقطة مع 13 متابعة وبروندون إينغرام 19 نقطة، فيما اكتفى جيمس بـ18 نقطة مع 10 متابعات وكان قريبا من الثلاثية المزدوجة "تريبل دبل" بعدما حقق 9 تمريرات حاسمة.

واصطدم ليكرز بتألق بدلاء فيلادلفيا سيكسرز الذين سجلوا 40 نقطة مقابل 21 لبدلاء الضيوف.

وفرض لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد نفسه نجما في صفوف سيكسرز برصيد 37 نقطة مع 14 متابعة، وأضاف توبياس هاريس (22 نقطة) ودجاي دجاي ريديك (21 نقطة) وجيمي باتلر (15 نقطة) والبديلان تي دجاي ماكونيل (13 نقطة)، والصربي بوبان ماريانوفيتش (10 نقاط).

وأعرب إمبيد عن سعادته بالفوز، قال "فريقنا تحسن من ناحية الجودة، واللاعبون الجدد لا يزال أمامهم الكثير لتعلمه بخصوص أساليب لعبنا، لكنني أعتقد بأننا سنكون أقوياء".

وتابع إمبيد الذي حقق الثنائية المزدوجة "دبل دبل" الـ46 هذا الموسم "لدينا حظوظنا في الموسم الحالي، لكن يجب أن نعمل أكثر".

في المقابل، أعرب جيمس عن استيائه للخسارة، وقال "هناك الكثير من سوء التفاهم، أكثر من اللازم".

وتابع السلوفيني الواعد لوكا دونسيتش (19 عاما) أرقامه الجيدة وقاد فريقه دالاس مافريكس إلى الفوز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 102-101.

ونجح دونسيتش في قلب الطاولة على بورتلاند الذي تقدم بفارق 15 نقطة قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، بتسجيله 28 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة و9 متابعات.

وفاز ساكرامنتو كينغز على ضيفه فينيكس صنز 117-104 بفضل 32 نقطة للبديل مارفين باغلاي، فيما خسر أتلانتا هوكس أمام أورلاندو ماجيك 108-124.