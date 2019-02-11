شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو: الإسماعيلى سيقاتل للتأهل لدور الثمانية الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سنقاتل من أجل حصد بطاقة التأهل لدور الــ8 بدورى أبطال أفريقيا بعد العودة، كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد والعرق، كذا بدأ الناميبى شيلونجو مهاجم وهداف الإسماعيلى تصريحاته.

وأصدر الاتحاد الأفريقى قراراً أمس بإعادة النادى لاستكمال مشواره بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف شيلونجو، "هذا القرار أسعدنى كثيرا فطالما ما تمنيت العودة من أجل إثبات جدارتنا بالاستمرار ضمن منافسات البطولة الأقوى فى القارة".

وأضاف مهاجم الدراويش، "علينا أن نتحلى جميعا بالروح القتالية وخوض المباريات باعتبارها مواجهات نهائية سعياً لتحقيق أقصى استفادة منها".

واختتم شيلونجو حديثه قائلا، "جميع اللاعبين فى حالة إصرار وشغف كبير وهذا بالتأكيد سيصب بصالح الفريق، أعلم أن موقفنا بصعب بجدول الترتيب لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد والعرق والقتال فى الملعب".