شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ألف مُشجع "سعة" الاستاد الوطنى بدار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسّع الملعب الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام لـ60 ألف مُشجع، وهى السعة الرسمية للاستاد الذى سيستضيف مباراة الأهلي و"سيمبا" التنزانى فى الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا.

وحسب تأكيدات مسئولى سيمبا لبعثة الأهلي، فإن المقصورة الرئيسية للاستاد الوطنى بدار السلام تشهد حالياً عملية إصلاحات، لذا سيتم تخصيص كراسى لكبار الزوار على جانبى المقصورة يميناً وشمالاً.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز فى مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزانى على أرضه، بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائرى خارج مصر.