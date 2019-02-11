هانى عبد الهادى يتوج بذهبية بطولة فزاع لرفع الأثقال البارالمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج هانى عبد الهادى، لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى، بالميدالية الذهبية بمنافسات بطولة فزاع الدولية بوزن تحت 88 كجم، والتى تقام بالإمارات، مضيفا ميدالية أخرى إلى رصيد البعثة المصرية فى البطولة. وحققت البعثة قبل ذهبية عبد الهادى عدة ميداليات، منها ذهبية أمل محمود بمنافسات وزن تحت 73 كجم، ومحمود عطية فضية منافسات وزن 72 كجم، بالإضافة إلى ذهبية شريف عثمان، وطه عادل، وفاطمة قرنى، ورحاب أحمد و محمد صبحى، "ذهبيات"، بينما حققت الفضية جيهان عبد العزيز.

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