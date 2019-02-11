اتحاد الكرة: طاقم حكام أوروبى لمباراة بيراميدز وسموحة بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة استقدام طاقم حكام أوروبى لمباراة بيراميدز وسموحة فى الأسبوع الـ22 بالدورى، والمحدد لها الخميس المقبل. وخاطبت لجنة الحكام أكثر من اتحاد أوروبى لكرة القدم لترشيح حكام من أوربا للمباراة المرتقبة، بناءً على طلب بيراميدز. يذكر أن بيراميدز طلب حكام عرب وأوروبيين لكل مبارياته فى الدورى.

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