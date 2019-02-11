شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة طريفة.. عضو مجلس إدارة سيمبا التنزانى يُشجع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفارقة طريفة أعلن مصلح الرواحى، عضو مجلس إدارة نادى سيمبا التنزانى، أنه من مُشجعى النادى الأهلي الكبار، مؤكداً أن الأهلي هو عملاق القارة الأفريقية وله شعبية كبيرة فى أفريقيا والدول العربية والخليج.

ويُعد مصلح الرواحى واحداً من أهم وأقدم أعضاء مجلس إدارة نادى سيمبا منذ سنوات طويلة وهو يمتلك الجنسية العمانية ويُقيم فى تنزانيا منذ سنوات طويلة.

وقال الرواحى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه من عُشاق الأهلي ويتابع أخباره بشكل مُستمر، خاصة أن بطل مصر له مُتابعين بالملايين بالخارج، مؤكداً أن فريق سيمبا محظوظ باللعب فى نفس مجموعة الأهلي مُتمنياً التوفيق للناديين فى مباراة اليوم بدار السلام.

وأضاف عضو مجلس إدارة سيمبا التنزانى أن الأهلي يملك دائماً كل مقومات النجاح من إدارة قوية وجمهور غفير ولاعبين على مستوى عال من الكفاءة والقدرات العالية، وهذه كلها مؤهلات تساعد القلعة الحمراء على التتويج باللقب الأفريقى.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزانى فى الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا فى منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائرى خارج مصر.