شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: الأهلي سيلعب بدون جماهيره فى هذه المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن هناك قراراً أمنياً لن يتم تغييره مهما حدث يقضى بإقامة مباريات الأهلي بدون جمهوره وجماهير الأندية المنافسة له.

وقال سويلم، فى تصريحات إذاعية، من بين هذه المباريات لقاء الأهلي والزمالك والأهلي والمصرى، مؤكدا أن هناك متربصين يستهدفون الدولة المصرية وتنظيم كأس الأمم الأفريقية، ومن ضمن نقاط استهدافهم مباريات الأهلي والزمالك تحديداً، وهناك نية لإحداث حالة من الفوضى لضرب تنظيم مصر بطولة أمم أفريقية وهو ما لن يسمح بوقوعه أبداً.

وطالب سويلم الأندية بالتعقل ومراعاة المصلحة العليا للوطن على أى اعتبارات أخرى.