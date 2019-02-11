سوبر كورة يكشف نص تحقيقات الجبلاية مع حكم أزمة الأهلى وحرس الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع حسن السندبيسى، الحكم الخامس فى مباراة الأهلى وحرس الحدود الأخيرة بالدورى المصرى، للتحقيق بمعرفة جمال صدقى المستشار القانونى للجنة الحكام بالجبلاية. ويكشف سوبر كورة نص تحقيقات الجبلاية مع حكم مباراة الأهلى وحرس الحدود. لمعرفة تفاصيل التحقيقات أضغط هنا :-

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