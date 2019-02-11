شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: نخوض مواجهات دورى الأبطال على طريقة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أحمد قناوى المدرب العام للإسماعيلى، عن سعادته برفع الظلم عن النادى وعودته للمشاركة من جديد ضمن صفوف منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

كان الإتحاد الأفريقى قد قام بإقصاء النادى بعد عدم اكتمال مباراته ضد الأفريقى، قبل أن تتم إعادته وقبول تظلمه فى جلسة الاستماع أمس بحضور وفد قانونى ضم المستشار محمد الكلية عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ونهاد حجاج المستشار القانونى بجانب نصر عزام محامى النادى.

وأضاف قناوى، "القرار ينصف الإسماعيلى ويعيد له حقه ، أشكر مجلس الإدارة والإدارة القانونية وكل من ساهم فى خروج هذا القرار بهذا الشكل، الدوافع باتت الأن مختلفة للاعبين وتصب فى صالح الفريق، لم يعد هناك أى فرصة للتفريط فى مزيد من النقاط خلال المباريات المتبقية".

وتابع مدرب الدراويش، "التأهل قائم بالطبع وهذا هدفنا بشرط اعتبار كل المواجهات المتبقية لقاءات كؤوس..وأتمنى من لجنة المسابقات مراعاة ظروف الفريق بعد العودة الأفريقية لتجنب ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة".