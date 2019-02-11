سويلم يكشف مباريات للأهلي ستقام دون جماهير.. ويؤكد: هناك من يريد إفساد أمم 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك قرار أمني سابق، يخص إقامة مباريات للأهلي دون حضور جماهيره وكذلك جماهير منافسيه.

وكان الأهلي قد أصدر بيانا رسميا، تضمن عدد من القرارات، أبرزها رفضه لفكرة اللعب دون حضور الجماهير وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها، بجانب مطالبته بتوفير ملعب بديل بعد غلق استاد السلام يسمح بحضور الجماهير.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" عبر "راديو هيتس" "هناك قرار أمني لا يمكن تغييره مهما حدث، يقضي بأن تقام بعض مباريات للأهلي دون حضور جماهير من جانبه أو من جانب منافسيه".

وتابع "الأمن قرر أن تقام مباريات الأهلي مع الزمالك والمصري دون حضور الجماهير، وهذا الأمر لا يمكن تغييره".

وسبق وصرح ثروت سويلم، بأن الأهلي سيلاقي الزمالك والمصري بملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية دون حضور الجماهير.

وواصل "هناك بعض المتربصين بالدولة المصرية، هدفهم افساد عملية تنظيم مصر لكأس أمم أفريقيا 2019، وبالتالي لن ننتظر وجود أفراد في مباراة بحجم الأهلي والزمالك يفتعلون مشاكل تسبب لنا احراج وأزمة".

وشدد "تنظيم مصر لأمم أفريقيا سوف يحدث نقلة في مسألة حضور الجماهير للمباريات الموسم المقبل، لن يكون مقبولا أن تُلعب المباريات بحضور 5 ألاف مشجع فقط لا غير".

واختتم "أطالب مسؤولي الأندية بالتعقل ومراعاة المصلحة العليا لمصر، واتحاد الكرة لا يرضخ لأي ضغوطات ويتخذ القرارات وفقا لما يراه مناسبا للكرة المصرية".