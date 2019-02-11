محمد مصيلحي: عمار حمدي أمام الأهلي؟ سنلجأ للطرق الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه لم يكن على علم بوضع إدارة النادي الأهلي بندًا في عقد إعارة اللاعب عمار حمدي إلى صفوف زعيم الثعر.

وكان وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندري قد أكد في تصريحات سابقة أن الأهلي وضع بندًا يتضمن عدم لعب عمار حمدي أمامه في أي مباراة مقبلة.

وخلال تصريحات إذاعية صباح اليوم الاثنين لراديو 9090 قال مصيلحي: "لم أكن على علم بوضع هذا البند، علمت بوجوده فيما بعد، مباراة الأهلي مازال أمامها بعض الوقت".

وأضاف: "جمعتني مكالمة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، نفس الأمر بالنسبة لوليد صلاح مدير الكرة، في النهاية سنلجأ للحلول الودية لحل أزمة هذا البند، وإذا لم يوافق الأهلي فلن يكون أمامنا حل".

وعن مواجهة الهلال في ذهاب ربع نهائي كأس زايد قال رئيس الاتحاد: "سنواجه فريق كبير، الهلال هو بطل السعودية، يمتلك إدارة واعية".

وتابع: "الهلال مرشح بقوة للبطولة، لدينا الطموح، سبق لنا وحققنا الفوز على الزمالك والترجي، بالتأكيد ستكون مباراة صعبة ولكن سنبذل قصارى جهدنا".

وأتم مصيلحي حديثه مناشدًا الجهات الأمنية بالإفراج عن جماهير الاتحاد السكندري التي تم القبض عليها قبل مباراة زعيم الثغر أمام وادي دجلة أمس الأحد.

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري فاز على دجلة بنتيجة 3-1 في مباراة الجولة 22 من بطولة الدوري.