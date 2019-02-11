اتحاد الكرة: الأهلي سيفقد جماهير أمام الزمالك والمصري

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كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن هناك قرار امني لن يتم تغييره مهما حدث يقضي بإقامة مباريات للنادي الأهلي بدون جمهوره وجماهير الأندية المنافسة له.
وقال سويلم في تصريحات لبرنامج "كلام فيالجون" الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة "هيتس" إن من بين هذه المباريات مباريات الأهلي والزمالك والأهلي والمصري .
وأكد سويلم أن هناك متربصين يستهدفون الدولة
وطالب سويلم الأندية بالتعقل ومراعاة المصلحة العليا للوطن على اي اعتبارات اخري.
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