شاهد.. ملخص مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

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لا حديث فى إنجلترا سوى عن الهزيمة التاريخية التى تعرض لها تشيلسي أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
وتلقى تشيلسي أسوأ هزيمة فى جميع البطولات منذ خسارته بسباعية نظيفة أمام نوتينجهام فورست فى أبريل 1991، كما اهتزت شباك الفريق فى آخر مباراتين خارج ملعبه 10 أهداف أكثر من عدد
من جانبه، اعترف سارى بإمكانية إقالته من تدريب تشيلسي خلال الساعات المقبلة، معرباً عن صدمته الشديدة تجاه الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتى.
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