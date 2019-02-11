العامري فاروق: اتحاد الكرة لم يخطر الأهلي بتأجيل مباراة بيراميدز

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

أكد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، أن اتحاد الكرة لم يخطر النادي رسميًا حتى الآن بتأجيل لقاء الفريق ضد بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري ببطولة الدوري.

وأضاف العامري، في تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي طلب استيضاحًا من اتحاد الكرة لمسألة تأجيل المباراة وأسبابها، كما أكد في خطابه أنه ليس لديه مانع في

تأجيل المباراة، ولم يحجر على رأي مسئولى بيراميدز لتأجيل المباراة.

وأوضح، أن الأهلي صاحب المباراة، ولم يتم إخطاره بالتأجيل، موضحًا أن الأهلي يرفض تبديل المباراة بأي لقاء في الدوري، أو الكأس، أو أي بطولة.

وكشف نائب رئيس النادي الأهلي، عن موقف النادي الأهلي

من تطبيق تقنية حكم الفيديو "الفار" على مباريات الدوري الممتاز في الموسم المقبل، رافضًا مساهمة الأندية في تطبيق هذه التقنية، قائلًا: إن اتحاد الكرة ليس فقيرًا وإمكاناته المادية كبيرة، وليس في حاجة لطلب دعم الأندية في تطبيق تقنية الفيديو "الفار" ببطولة الدوري الممتاز.

وأضاف العامري: "إذا طلب اتحاد الكرة دعمًا ماليًا من الأهلي، فيجب أن تسهم جميع الأندية في تطبيق هذه التقنية، لأن الجميع سيستفيد من تطبيقها".