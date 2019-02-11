العامري فاروق: اتحاد الكرة لم يخطر الأهلي بتأجيل مباراة بيراميدز

أكد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، أن اتحاد الكرة لم يخطر النادي رسميًا حتى الآن بتأجيل لقاء الفريق ضد بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري ببطولة الدوري.
وأضاف العامري، في تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي طلب استيضاحًا من اتحاد الكرة لمسألة تأجيل المباراة وأسبابها، كما أكد في خطابه أنه ليس لديه مانع فيتأجيل المباراة، ولم يحجر على رأي مسئولى بيراميدز لتأجيل المباراة.
وأوضح، أن الأهلي صاحب المباراة، ولم يتم إخطاره بالتأجيل، موضحًا أن الأهلي يرفض تبديل المباراة بأي لقاء في الدوري، أو الكأس، أو أي بطولة.
وكشف نائب رئيس النادي الأهلي، عن موقف النادي الأهلي
وأضاف العامري: "إذا طلب اتحاد الكرة دعمًا ماليًا من الأهلي، فيجب أن تسهم جميع الأندية في تطبيق هذه التقنية، لأن الجميع سيستفيد من تطبيقها".
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