لاسارتي يُجهّز أسلحة الأهلي لإسقاط سيمبا التنزاني

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يضع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، خطة الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني، في اللقاء المقرر له غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
يختتم فريق الأهلي تدريباته، اليوم الإثنين، لمواجهة سيمبا التنزاني، ويخوض الأهلي تدريب اليوم على الملعب الوطني بدارالسلام، الذى سيستضيف المباراة، ويبتعد الملعب عن فندق إقامة الأهلي بدار السلام بمسافة تستغرق 30 دقيقة.
من المقرر أن يحضر مران اليوم محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر بتنزانيا، الذى يحرص على الوقوف بجوار بعثة
ويحتل الأهلى صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه "سيمبا" في المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما يتزيل شبيبة الساورة الجزائرى الترتيب برصيد نقطتين فقط.
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