لاسارتي يُجهّز أسلحة الأهلي لإسقاط سيمبا التنزاني

لاسارتى

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يضع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، خطة الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني، في اللقاء المقرر له غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يختتم فريق الأهلي تدريباته، اليوم الإثنين، لمواجهة سيمبا التنزاني، ويخوض الأهلي تدريب اليوم على الملعب الوطني بدار

السلام، الذى سيستضيف المباراة، ويبتعد الملعب عن فندق إقامة الأهلي بدار السلام بمسافة تستغرق 30 دقيقة.

من المقرر أن يحضر مران اليوم محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر بتنزانيا، الذى يحرص على الوقوف بجوار بعثة

الأهلي منذ وصولها مطار دار السلام صباح أمس، حيث عقد السفير جلسة مع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، ورئيس بعثة الفريق، للترتيب لأمور عدة خاصة بالمباراة.

ويحتل الأهلى صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه "سيمبا" في المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما يتزيل شبيبة الساورة الجزائرى الترتيب برصيد نقطتين فقط.