قصف جبهة متبادل بين جدو ومدحت العدل

دخل محمد ناجي جدو، مهاجم الأهلي السابق، والجونة الحالي، في مشادة مع الإعلامي مدحت العدل، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

بدأت الأزمة عندما أطلق جدو تغريدة قال فيها: "علِّمهم يا

تاريخ أن الكذب لا يدوم، وأن الولاء لا يُباع ويشترى؛ وأن الوفاء شيمةٌ لن يستوعبها عابد الدولار".

فرَدَّ مدحت العدل قائلًا: "أنت بعت

الاتحاد والزمالك عشان فلوس الأهلي"، فعاد جدو، وردَّ قائلًا: "يا حاج دا أنت بعت اتحاد إسكندرية ووقَّعت للزمالك، ولما شفت فلوس الأهلي أكتر حولت ع الأهلي.. وبتقول ولاء.. لقد أمتهنتم كل معاني الكلمات الفساد أصبح شطارة والسرقة والفهلوة قاموس".