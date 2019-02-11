قصف جبهة متبادل بين جدو ومدحت العدل

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محمد ناجي جدو
دخل محمد ناجي جدو، مهاجم الأهلي السابق، والجونة الحالي، في مشادة مع الإعلامي مدحت العدل، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
بدأت الأزمة عندما أطلق جدو تغريدة قال فيها: "علِّمهم ياتاريخ أن الكذب لا يدوم، وأن الولاء لا يُباع ويشترى؛ وأن الوفاء شيمةٌ لن يستوعبها عابد الدولار".
فرَدَّ مدحت العدل قائلًا: "أنت بعت
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