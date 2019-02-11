المجموعات العلمية يستضيف الساحل بدوري القسم الثاني النسائي

فريق المجموعات العلمية

كتبت - رضوى خضر

يحل فريق الساحل لكرة القدم النسائية ضيفاً على فريق المجموعات العلمية "كيكس"، غداً الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الثاني بمسابقة دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية (المجموعة الثالثة) التابعة لمنطقة القاهرة لكرة

القدم.



كما يلتقى القناطر الخيرية أمام الغابة في نفس التوقيت بملعب القناطر الخيرية، ويأتي فريق المعادي باي هذا الأسبوع ، والجدير بالذكر أن المجموعة

تجمع خمسة أندية وهي المجموعات العلمية و المعادي 77 و الساحل و القناطر الخيرية و الغابة .

ويأتي في صدارة المجموعة فريق المعادي متساوياً مع المجموعات العلمية برصيد 3 نقاط بعد فوز كل منهما على القناطر الخيرية والغابة في الجولة الأولى.