المجموعات العلمية يستضيف الساحل بدوري القسم الثاني النسائي

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يحل فريق الساحل لكرة القدم النسائية ضيفاً على فريق المجموعات العلمية "كيكس"، غداً الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الثاني بمسابقة دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية (المجموعة الثالثة) التابعة لمنطقة القاهرة لكرةالقدم.
كما يلتقى القناطر الخيرية أمام الغابة في نفس التوقيت بملعب القناطر الخيرية، ويأتي فريق المعادي باي هذا الأسبوع ، والجدير بالذكر أن المجموعة
ويأتي في صدارة المجموعة فريق المعادي متساوياً مع المجموعات العلمية برصيد 3 نقاط بعد فوز كل منهما على القناطر الخيرية والغابة في الجولة الأولى.
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