الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة نصر حسين داي الجزائري

كتب - مصطفى جويلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الإثنين، تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة، تحت قيادة جروس، المدير الفني للفريق الأبيض.

كان المدير الفني للزمالك منح لاعبيه راحة بالأمس من التدريبات بعد الفوز على النجوم بالجولة الحادية والعشرين بالدوري الممتاز بهدف من دون رد،

أحرزه أيمن حفني، صانع ألعاب الفريق الأبيض.

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، بعد خوض 19 مباراة، فاز خلالها الفريق الأبيض في 15 لقاءً، وتعادل في 3 مباريات، وتعرض لهزيمة وحيدة

طوال منافسات النسخة الحالية من البطولة، كانت أمام النجوم في الدور الأول من البطولة، في حين يحتل فريق النجوم المركز الـ15 برصيد 21 نقطة، حصدها في 21 مباراة من الفوز في خمس مباريات، والتعادل في 6 مباريات، والخسارة في 10 لقاءات.

ويستعد الزمالك لمباراة نصر حسين داي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالكونفيدرالية.