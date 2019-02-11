الزمالك يطرح تذاكر مباراة نصر حسين داي.. اليوم

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يبدأ نادي الزمالك، اليوم الإثنين، في بيع تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق نصر حسين داي الجزائري، المقرر إقامتها في الجولة الثانيةلدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، الأربعاء المقبل.
من المقرر أن يتم بيع التذاكر في نادي الزمالك، ببوابة جامعة الدول
ستكون أسعار التذاكر كالآتي:
المقصورة الأمامية: ٧٥ جنيهًا.
الأولى شمال: 50 جنيهًا.
الموحدة: 30 جنيهًا.
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