الزمالك يطرح تذاكر مباراة نصر حسين داي.. اليوم

الزمالك

كتب - مصطفى جويلي

يبدأ نادي الزمالك، اليوم الإثنين، في بيع تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق نصر حسين داي الجزائري، المقرر إقامتها في الجولة الثانية

لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، الأربعاء المقبل.

من المقرر أن يتم بيع التذاكر في نادي الزمالك، ببوابة جامعة الدول

العربية، ولمدة يوم واحد، بدءًا من العاشرة صباح اليوم، بينما سيتم طرحها في منفذين بالإسكندرية باستاد الإسكندرية ونادي سموحة لمدة يومين.

ستكون أسعار التذاكر كالآتي:

المقصورة الأمامية: ٧٥ جنيهًا.

الأولى شمال: 50 جنيهًا.

الموحدة: 30 جنيهًا.