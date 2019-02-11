الاتحاد السكندري يطير للسعودية لمواجهة الهلال

الاتحاد السكندرى الإسكندرية - أميرة فتحى تغادر بعثة فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندرى القاهرة، اليوم الإثنين، في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لمواجهة الهلال السعودى فى إطار دور الـ١٦ لبطولة زايد العربية، والمقرر إقامتها بالرياض يوم ١٦ فبراير الجارى. زايد العربية، والمقرر إقامتها بالرياض يوم ١٦ فبراير الجارى. وطالب حلمى طولان، المدير الفني للفريق من اللاعبين طى صفحة الدورى ونتائجه، والتركيز فى لقاء الهلال، والالتزام بالتعليمات التى يوجهها خلال التدريبات. وأعطي "طولان" تعليمات مشددة للجهاز الإداري للفريق بضرورة منع استخدام اللاعبين التليفون المحمول، وتصفح الإنترنت، إلا فى أوقات محددة للاطمئنان على أسرهم.

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