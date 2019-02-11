رياضة | اتحاد الكرة: الأهلي سيفقد جماهير أمام الزمالك والمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: الأهلي سيفقد جماهير أمام الزمالك والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن هناك قرار امني لن يتم تغييره مهما حدث يقضي بإقامة مباريات للنادي الأهلي بدون جمهوره وجماهير الأندية المنافسة له.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة "هيتس" إن من بين هذه المباريات مباريات الأهلي والزمالك والأهلي والمصري .

وأكد سويلم أن هناك متربصين يستهدفون الدولة المصرية وتنظيم كأس الأمم الأفريقية ومن ضمن نقاط استهدافهم مباريات الأهلي والزمالك تحديدا حيث هناك نية لاحداث حالة من الفوضي لضرب تنظيم مصر لكأس الامم الأفريقية وهو ما لن يسمح بوقوعه ابدا.

وطالب سويلم الأندية بالتعقل ومراعاة المصلحة العليا للوطن على اي اعتبارات اخري.

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