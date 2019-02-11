رياضة | يوفنتوس رفض عرض خيالي من مانشستر يونايتد لضم الجوهرة البرازيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس رفض عرض خيالي من مانشستر يونايتد لضم الجوهرة البرازيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية إن نادي يوفنتوس تلقى عرضا كبيرا من نادي مانشستر يونايتد لضم البرازيلي دوجلاس كوستا في يناير الماضي، لكن عرض الشياطين الحمر قوبل بالرفض.

وأوضحت نقلا عن ذا صن، أن مانشستر يونايتد عرض ضم اللاعب مقابل 60 مليون يورو خلال الانتقالات الشتوية الماضية، لكن إدارة يوفنتوس ردت بالرفض لضعف المقابل المادي، خاصة أن بيانكونيري ضم اللاعب من بايرن ميونيخ مقابل 40 مليون يورو.

وزاد دوجلاس كوستا الإثارة خلال الأيام القليلة الماضية بشأن مستقبله، إذ نشر على حسابه في انستجرام تدوينة قال فيها إنه يتطلع للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولاسيما مانشستر يونايتد، خلال الصيف المقبل، قبل أن يعود ويحذف ما كتبه سريعا.

وقالت كورييري ديلو سبورت إنه بغض النظر عن خطأ اللاعب سواء كان كبيرا أو بسيطا، لكن عرض مانشستر يونايتد كان جادا، ومن الممكن أن يعود لطرق أبواب يوفنتوس من جديد، الصيف المقبل، للتفاوض بشأن كوستا.