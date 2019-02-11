رياضة | "أجيري" يكافيء نجم الأهلي

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري على ضم عمرو السولية لقائمة الفراعنة لمعسكر مارس استعدادا لخوض مواجهتيي النيجر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ونيجيريا الودية.

وأثني "أجيري" لجهازه المعاون على المستوى الذي يقدمه عمرو السولية مع الأهلي في الفترة الأخيرة، وأكد أن انضمام لمنتخب مصر في الفترة القادمة مكافأة له على مستواه الثابت في الأونة الأخيرة.

أزمة دفاعية تهدد الأهلي أمام سيمبا التنزاني

يواجه الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لارسارتي أزمة دفاعية قبل مواجهة سيمبا التنزاني في اللقاء المقرر له غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولا يملك جهاز لاسارتي سوى أيمن أشرف في مركز قلب الدفاع، بجانب رامي ربيعة وياسر إبراهيم العائدان من الإصابة مؤخرا، بعدما فقد الفريق لجهود سعد سمير للإصابة في العضلة الضامة.

ويخشى الجهاز الفني للأهلي من الدفع بالثنائي العائد من الإصابة في لقاء الغد بسبب صعوبة اللقاء وخوفا من تجدد اصابتهما مرة أخرى أخرى.