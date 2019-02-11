رياضة | أزمة دفاعية تهدد الأهلي أمام سيمبا التنزاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة دفاعية تهدد الأهلي أمام سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لارسارتي أزمة دفاعية قبل مواجهة سيمبا التنزاني في اللقاء المقرر له غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولا يملك جهاز لاسارتي سوى أيمن أشرف في مركز قلب الدفاع، بجانب رامي ربيعة وياسر إبراهيم العائدان من الإصابة مؤخرا، بعدما فقد الفريق لجهود سعد سمير للإصابة في العضلة الضامة.

ويخشى الجهاز الفني للأهلي من الدفع بالثنائي العائد من الإصابة في لقاء الغد بسبب صعوبة اللقاء وخوفا من تجدد اصابتهما مرة أخرى أخرى.