شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أندية تطمح لتغيير خارطة دوري أبطال أوروبا والتتويج بذات الأذنين والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعود ليالي دوري أبطال أوروبا للإنطلاق من جديد مع دخول دور الستة عشر ومرحلة خروج المغلوب وذلك بعد توقف إستمر لأكثر من شهرين حيث تطمح الأندية المتأهلة إلى ثمن النهائي في الفوز باللقب والوصول للمباراة النهائية المقرر إقامتها في وانداميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس فريق اتلتيكو مدريد.

وتمكن تسعة فرق من المتأهلين لدور الستة عشر في الحصول على اللقب في الوقت الذي يبحث فيه سبعة أندية أخرى على الفوز بالبطولة وتحقيق المفاجأة بإزاحة ريال مدريد من عرش البطولة التي يحمل لقبها خلال الثلاثة نسخ الماضية.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الضوء على أبرز الفرق الطامحة للحصول على اللقب :-

مانشستر سيتي

يصطدم رجال بيب جوارديولا بطموح شالكه الألماني في دور الستة عشر حيث لم يسبق لأي من الفريقين التتويج باللقب من قبل في الوقت الذي سيضمن فيه اللقاء وصول أحد الفريقين لدور الثمانية والتقدم أكثر نحو تحقيق الحلم الغائب عن خزائن الفريقين.

فمانشستر سيتي دائماً ما يصل إلى ادوار متقدمة في البطولة لكنه لم يقدر على الفوز بها من قبل في الوقت الذي يعتمد فيه شالكه على مزيج من اللاعبين الشباب والخبرة لتحقيق ما اشبه بالمعجزة وإقصاء أبطال الدوري الأنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

أتلتيكو مدريد

أوقعت قرعة دور الستة عشر فريق الروخيبلانكوس اتلتيكو مدريد في مواجهة قوية أمام يوفنتوس الأيطالي المتوجون باللقب في مناسبتين 1985 و 1996 حيث يرغب ابناء دييجو سيميوني في الإطاحة بالسيدة العجوز من أجل الوصول للنهائي الرابع.

وكان اتلتيكو مدريد قد وصل لنهائي ذات الأذنين في ثلاثة مناسبات خسرها جميعاً الأولى عام 1974 والثانية عام 2014 والنهائي الثالث خسره الفريق أمام ريال مدريد في 2016 وتبقى الدوافع هذا الموسم كبيرة لرفقاء أنطوان جريزمان بسبب خوض النهائي على أرضهم وبين جماهيرهم ملعب وانداميتروبوليتانو.

باريس سان جيرمان

Advertisements

سيكون باريس سان جيرمان امام تحدي صعب وقوي للغاية عندما يواجه فريق مانشستر يونايتد عملاق الأندية الأنجليزية الذي توج باللقب من قبل في ثلاثة مناسبات آخرها عام 2008 على حساب مواطنه فريق البلوز تشيلسي.

وعلى الرغم من إهتمام ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بجلب أكثر من لاعب عالمي للفريق وصرف اكثر من مليار يورو من أجل التتويج بذات الأذنين إلا أن البطولة مازالت مستعصية عليه وإقتصر نجاح البي إس جي على البطولات المحلية فحسب وتتجدد الآمال هذا الموسم بحثاً عن التتويج القاري.

ليون

ممثل الكرة الفرنسية الثاني في دور الستة عشر يطمح لتحقيق ما اشبه بالمعجزة حين يواجه فريق نادي برشلونة الذي سبق وان توج باللقب في خمسة مناسبات من قبل آخرها موسم 2014 – 2015 على حساب يوفنتوس الأيطالي حيث سيتوج على رفقاء نبيل فقير إقصاء ليونيل ميسي والبلوجرانا من اللقب للتقدم أكثر للأمام.

توتنهام هوتسبيرز

وفي مواجهة ساخنة أوقعت القرعة السبيرز فريق نادي توتنهام في مواجهات الجراد الأصفر فريق بروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني هذا الموسم والذي سبق له من قبل التتويج باللقب في مناسبة وحيدة وخسر البطولة لصالح غريمه اللدود والتقليدي فريق نادي بايرن ميونخ.

ويعول ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام على مجموعة من اللاعبين المميزين امثال الكوري الجنوبي سون هيونج مين والدنماركي كريستيان إيريكسن مع المنظومة الدفاعية الصلبة التي يقودها الرباعي روز وفيرتونجين وتريبير بالإضافة إلى دافنسون سانشيز من أجل إقصاء الفريق الألماني والحصول على اللقب.

روما

يصطدم فريق العاصمة الإيطالية روما بنادي بورتو البرتغالي الذي سبق له وان توج باللقب في ثلاثة مناسبات من قبل حيث يسعى دي فرانشيسكو الذي وصل بروما الموسم الماضي لمحطة نصف النهائي وأخرج العملاق الكاتلوني برشلونة في إقصاء رفقاء إيكر كاسياس والتقدم خطوة نحو تحقيق اللقب الاول في تاريخهم.

وأسفرت باقي مواجهات هذا الدور عن صدام قوي بين ليفربول وبايرن ميونخ في لقاء من المنتظر أن يشوبه الإثارة والندية حيث سبق لكلا الفريقين أن توجا باللقب في خمسة مناسبات كما سيلاقي ريال مدريد صاحب ال13 تتويج من قبل أياكس امستردام الهولندي صاحب الأربعة تتويجات آخرها لقب عام 1995.

ليبقى السؤال واضحاً هل تقدر الأندية السبعة على تحقيق المفاجأة وإبراز بطل جديد للبطولة أم أن الأندية الكبرى لها رأي آخر ؟