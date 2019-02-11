شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يوفنتوس يحسم الجدل حول أزمة رونالدو وديبالا والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي حقيقة وجود أزمة بينه وبين زميله في اليوفي، الأرجنتيني باولو ديبالا.

وحرص رونالدو على دعم ديبالا، خلال مباراة السيدة العجوز أمام ساسولو، بعدما استبدل احتفاليته الشهيرة، بمحاكاة احتفال ديبالا عقب إحرازه الأهداف، بوضعه يده على وجهه، لمساندة زميله الذي يمر بفترة صعبة رفقة البيانكونيري.

قد تكون لفتة كريستيانو رونالدو إلى باولو ديبالا في الفوز على ساسولو حيوية بالنسبة ليوفنتوس، خاصة أن العملاق الإيطالي تعاقد مع النجم البرتغالي من اجل الفوز بدوري الأبطال.

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بعد أن وصل إلى يوفنتوس نهائيات دوري الأبطال مرتين في آخر أربع سنوات، ولذلك يعتمد يوفنتوس على رونالدو بشكل أساسي لقيادة خط هجومه.

وسجل ديبالا 22 هدفا في دوري الدرجة الاولى الايطالي الموسم الماضي لكنه سجل مرتين فقط في 20 مباراة في الدوري هذا الموسم.

لعب سبع دقائق فقط يوم الأحد ، وسُئل المدرب أليجري مرة أخرى عما إذا كان الثنائي متوافقًا، ليرد: من المؤكد أن رونالدو وديبالا سيلعبان معاً وسيفعلان ، لكننا نحتاج أن يعمل الجميع بجد من أجل الحفاظ على توازن الفريق.

وزاد: الأمر فقط بعد رونالدو، الذي هو أكثر من مهاجم، ونحن بحاجة إلى شخص مثله، يمكنك اللعب بديبالا ورونالدو ، الأمر يعتمد على المواقف، لعب رونالدو مع كريم بنزيمة وجاريث بيل.