شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. محمد صلاح يفاجئ الجميع ويقتحم سوق السيارات والان مع التفاصيل

الخليج 365- اقتحم الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي سوق السيارات، رغم عدم عدم الاهتمام بامتلاك السيارات الفاخرة، لكنه وقع في غرام "بنتلي" الإنجليزية.

ولم يكتف محمد صلاح بامتلاك سيارة واحدة من "بنتلي"، إذ اشترى منها اثنتين، الأولى الكوبيه الرياضية كونتيننتال جي تي سوداء اللون التي تعدّ أشهر سيارات بنتلي، حيث ظهر الفرعون المصري أثناء قيادتها مؤخرا.

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ويتراوج سعر بنتلي كونتيننتال جي تي 2019 من 285,900 دولار أمريكي، دون احتساب الإضافات التي من المتوع أن يكون محمد صلاح أراد التفرد بها.

على الجانب الآخر فإن السيارة الثانية من بنتلي أيضا، وتحديدا بنتايجا، بسعر يبدأ من 200,000 دولار.