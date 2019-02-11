شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تفاصيل رسالة مودريتش النارية لنجم ريال مدريد والان مع التفاصيل
الخليج 365- كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل الرسالة النارية التي وجهها الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، إلى زميله البرازيلي، فينيسيوس جونيور، في مباراة ديربي مدريد، السبت.
وفاز ريال مدريد على أتلتيكو بنتيجة 3-1، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن مودريتش توجه إلى فينيسيوس عقب تسجيل أتلتيكو مدريد لهدفه عن طريق أنطوان جريزمان، وانتقده بقوة.
وأضافت الصحيفة أن مودريتش ظل يصرخ لمدة دقيقتين لمطالبة فينيسيوس باللعب السريع، وعدم المبالغة في الاحتفاظ بالكرة، حيث ذهب كريم بنزيما، مهاجم الميرنجي، لتهدئة مودريتش وأخبره أن اللاعب الشاب تلقى انتقادات كافية.
وانتظر مودريتش حتى تم تأكيد صحة هدف جريزمان بعد اللجوء لتقنية الفيديو، قبل أن يقرر العودة إلى توجيه الانتقادات لفينيسيوس.
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