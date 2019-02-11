مفاجأة.. آرسنال يخطط للإطاحة بنجم الفريق

الخليج 365- استقر مسؤولو نادي آرسنال الإنجليزي، على الإطاحة بنجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واقترب نادي آرسنال الانجليزي من الموافقة على رحيل نجمه الألماني مسعود آوزيل، عن صفوف الفريق الشمالي حيث بات اللاعب الفائز بكأس العالم، ليس له مستقبل في ملعب الإمارات، تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري، حيث لم خرج أوزيل من حسابات مدربه.

لا يزال مستقبل مسعود أوزيل في الأرسنال مطروحًا في مسألة خطيرة، حيث لا يلعب صانع الألعاب الألماني بشكل دائم مع إيمري.

ويحرص المدرب الإسباني على نقل لاعبه الفائز بكأس العالم في الصيف المقبل، حيث يتطلع إلى الإفراج عن المزيد من الأموال لخططه الخاصة بإعادة البناء فريق الإمارات.

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ويعتبر أجر أوزيل البالغ 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع أحد أسباب تفكير آرسنال في الموافقة على رحيله، خلال الفترة المقبلة.

وتم ربط آوزيل بالانتقال إلى إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن النادي الإيطالي، يرغب في تنازل آرسنال عن جزء من مستحقات آوزيل.

لا يملك أوزيل أي مستقبل طويل الأمد في الإمارات تحت قيادة إيمري، لذلك اتجه آرسنال إلى يوفنتوس في محاولة للتوصل إلى اتفاق، ولكن اليوفي لا يرغب في اللاعب الألماني.