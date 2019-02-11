خطة سان جيرمان للانتقام من برشلونة

الخليج 365- يخطط فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة والانتقام منه في صفقة جديدة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن نادي باريس سان جيرمان سيتنافس مع برشلونة لخطف اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي مدافع نادي ليون الفرنسي. قبل البارسا خلال الفترة المقبلة.

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ويرغب باريس سان جيرمان في تقديم عرض مالي إلى ليون يتراوح من 35 مليون يورو إلى 40 مليون يورو للتعاقد مع ميندي خلال الفترة المقبلة.

ويجد نادي باريس سان جيرمان أن مبلغ الـ40 مليون يورو سيكون مقنع لجيان ميتشيل أولاس رئيس ليون لضم اللاعب ميندي.

ويسعى نادي باريس سان جيرمان بقوة للانتقام من برشلونة عن طريق خطف أي صفقة يريدها النادي الكتالوني ردا على تعاقد البارسا مع الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط نادي أياكس الهولندي.