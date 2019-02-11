انت الان تتابع عبد الفتاح: هكذا تضررت أسرة السندبيسي بعد الحملة ضده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص
أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن التحقيق الذي تم إجراؤه أثبت عدم تورط حسن السندبيسي، الحكم المساعد في مباراة الأهلي وحرس الحدود، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، بعدما نفت عمله في النادي الأحمر، كما أن النادي لا يملك أي أكاديميات من الأساس في منطقة المنوفية. وطالب عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «ملعب ON» بمراعاة تحري الدقة والأمانة قبل توجيه أي ادعاءات تخص شخصا لديه عائلة وأبناء، خاصة أن السندبيسي أكد أن أبناءه لم يتمكنوا من الذهاب لمدارسهم بسبب الحملة الباطلة التي تم شنها على والدهم.
واستدعت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم حسن السندبيسي، للتحقيق أمس الأحد، في مقر الجبلاية، وذلك بسبب قراره في مباراة النادي الأهلي وحرس الحدود، وإلغائه هدفا للفريق العسكري، سجله إمام عاشور، والذي شهد جدلًا كبيرًا فى الساحة الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح عزب حجاج مدير عام لجنة الحكام، أن الحكم
واستدعت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم حسن السندبيسي، للتحقيق أمس الأحد، في مقر الجبلاية، وذلك بسبب قراره في مباراة النادي الأهلي وحرس الحدود، وإلغائه هدفا للفريق العسكري، سجله إمام عاشور، والذي شهد جدلًا كبيرًا فى الساحة الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح عزب حجاج مدير عام لجنة الحكام، أن الحكم سيتم شطبه حال ثبوت عمله في أكاديمية «أهلاوية ستارز»، مشيرًا إلى أن هناك لوائح صارمة في لجنة الحكام تمنع عمل أي حكم في أي أكاديمية تابعة لأي نادٍ أو حتى ارتداء قميص أحد الأندية.
وجاء ذلك بعد تعليق تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، عن إلغاء هدف حرس الحدود ونظيره الأهلي، الذي سجله إمام عاشور في الدقيقة 20، بعدما استقبل كرة من رمية التماس، سددها في شباك محمد الشناوي.
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